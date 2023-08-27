الهيئة الملكية بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء لعام 1445

تصدرت الهيئة الملكية بالجبيل في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن الرواتب الإجمالية تتراوح من 5000 ريال (8 آلاف دولار) إلى 9000 ريال (15 ألف دولار) حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة هي مهندس ميداني أول للجنسين في ينبع، و3 مساعدين ذكور في الجبيل، كما يتم البحث عن مسؤول عن النظام في ينبع.

والمؤهلات المطلوبة هي الكفاءة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، والتقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب.

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة الملكية:

موظف استقبال

- مشغل حاسب آلي

- مراقب مخزون

- حارس أمن

- كهربائي

- فني كهرباء

- فني تكييف تشلرات

- مهندس تدفئة وتهوية وتبريد

- فني مولدات

- مهندس شبكة



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التخصصات المطلوبة في وظائف الحرس الوطني السعودي لعام 1445

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن إتاحة فرص عمل بها لشباب المملكة العربية السعودية من راغبي العمل في الحرس الوطني.

ويبحث السعوديون عن أهم مؤسسات المملكة كوزارة الحرس الوطني لمعرفة كيفية التقديم في تلك الوظائف، والشروط التي توضع لقبول المتقدمين، لذا نستعرض الشروط التي يجب أن تتوفر بشكل أساسي في المتقدمين للعمل بالحرس الوطني والتي من ضمنها الآتي:

-يجب أن يكون المتقدم جنسيته سعودية.

-أن تكون زوجة المتقدم للعمل برتبة مجند بالحرس الوطني سعودية الجنسية أيضًا وغير مجنسة بأي جنسية أخرى، وذلك حتى يكون ولاؤه بشكل كامل لبلده الأم.

- أن يكون العمر الخاص بالمتقدم يبدأ من ١٨ عامًا ولا يقل عن ذلك إطلاقًا مهما كانت نوع الوظيفة المتقدم لها.

-يجب أن يكون الشاب متمتعًا بحسن السير وحسن السلوك ومشهود له بذلك كشرط أساسي حتى يتم قبوله في الحرس الوطني.



طريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني بالسعودية:

يمكن الدخول إلى هذا الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني بالمملكة، يمكن البحث عن الوظائف التي تطلب بالحرس الوطني السعودي، وإمكانية التقديم بها من عدمه، ومعرفة الكيفية التي يتم التقديم بها على تلك الوظائف.

تخصصات مطلوبة للعمل في الحرس الوطني:

وبشكل عام فإن من ضمن الوظائف التي تطلب بشكل أساسي في الحرس الوطني كل مدة حسب الحاجة لذلك هي: وظيفة جندي بالحرس الوطني، ووظيفة فني حاسبات، وفني طائرات، ومبرمج حسب الحاجة لذلك فهذا يتوقف على حاجة العمل لتلك الوظيفة من عدمه، ولكن أهم هذه الوظائف والذي متوقع طلبه دائمًا هي وظيفة جندي بالحرس الوطني السعودي.