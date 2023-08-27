مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم، يستعد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في مباراته الثالثة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حقق التعادل والفوز في مباراتيه السابقتين. ومن المتوقع أن تكون مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من البطولة، قمة كروية ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية والأوروبية بشغف.

وسيكون محمد صلاح جزءًا أساسيًا من تشكيلة ليفربول في هذه المباراة، حيث يسعى إلى تقديم أداء متميز ومساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ويعد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول وأفضل اللاعبين في العالم، وهو يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة.

ومن المؤكد أن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ستكون قمة كروية مثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري. وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم لمشاهدة بعض من أفضل اللاعبين في العالم يتألقون على أرض الملعب.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

يسافر فريق ليفربول الأول لكرة القدم إلى ملعب "سانت جيمس بارك" لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024.

وتحدد موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، لتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السايعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024 برصيد 4 نقاط، ويسعى إلى تحسين مركزه في البطولة من خلال تحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد.

أما فريق نيوكاسل يونايتد فقد حصد 3 نقاط حتى الآن، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج، بعد تحقيقه الفوز في مباراة والتعادل في أخرى. وسيسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في مباراته القادمة ضد ليفربول، لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

يمكن لعملاء قنوات بين سبورت القطرية مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024. تعتبر قنوات بين سبورت حاصلة على حقوق بث مباشر لجميع مباريات البريميرليج بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لمشاهدة المباراة، يمكنك ضبط تردد بي إن سبورت بريميوم 1 والاستمتاع بالبث المباشر للمباراة.

تردد بي إن سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

يتوقع أن يختار يورجن كلوب، تشكيل ليفربول اليوم، لقمة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023/2024، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: سوبيسلاي - ماك أليستر - كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

ينتظر أن يكون تشكيل نيوكاسل يونايتد التالي، لخوض مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024: