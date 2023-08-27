مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. يلا شوت ، بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

في استعدادات مكثفة، انهى فريق ليفربول استعداداته لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويأمل الفريق في تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة للحفاظ على مكانته في جدول ترتيب الدوري.

وقد حقق ليفربول نتائج جيدة في جولتي البطولة السابقتين، حيث تعادل بهدف لمثله مع تشيلسي في جولته الأولى، وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام بورنموث في الجولة الثانية. وبفضل هذه النتائج، يسعى فريق ليفربول للاستمرار في تحقيق الانتصارات والحفاظ على مستواه العالي في المباراة المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد.

يتطلع نيوكاسل يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات في مواجهته المرتقبة ضد ليفربول في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد حقق الفريق فوزًا كبيرًا في مباراته الأولى بالبطولة، بخمسة أهداف مقابل هدف أمام أستون فيلا، ولكنه تعرض للخسارة في الجولة الثانية أمام مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في المباراة المقبلة، وهي مواجهة يسعى كل فريق إلى الفوز بها وحصد النقاط الثلاث، لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري. وتاريخيًا، فإن فريق ليفربول حقق الفوز في 42 مباراة من أصل 159 مباراة جمعته مع نيوكاسل، فيما خسر في 77 مباراة وفاز في 40 جولة.

ومن المثير للاهتمام أن ليفربول حقق الفوز في الموسم الماضي على نيوكاسل في المباراتين التي جمعت بينهما، حيث فاز بهدفين دون رد في الدور الثاني وبهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

وتحدد موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، لتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السايعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

تعد مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، حيث هي القناة الحاصلة على حقوق بث مباشر جميع مباريات البريميرليج، بشكل حصري لعملائها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يمكنهم مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم، عبر تردد بي إن سبورت بريميوم 1، في الجدول الآتي.

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تردد بي إن سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

يتوقع أن يختار يورجن كلوب، تشكيل ليفربول اليوم، لقمة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023/2024، كالتشكيل التالي: