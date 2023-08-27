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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجونة جاهزة لاستضافة بطولة مصر الدولية للجولف للرجال

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للجولف للرجال

باتت مدينة الجونة جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة فى بطولة مصر الدولية للجولف للرجال والتى تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر المقبل بملاعب جولف نادى الجونة.

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 يشارك فى البطولة 13 دولة، هى: سويسرا وإيطاليا والمغرب وجنوب إفريقيا والسعودية وكينيا ومالاوى ولبنان والأردن وليبيا والسودان والعراق بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

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 تأتي استضافة الجونة للبطولة فى إطار التعاون المثمر مع إتحاد الجولف والذى بدأ فى العام الماضى عندما أقيمت بطولتا مصر الدولية للسيدات وإفريقيا للرجال بملاعب الجونة وحققتا نجاحًا كبيرًا فنيًّا وسياحيًّا ونالت الجونة وقتها إشادة كل الوفود.

 تستضيف ملاعب جولف الجونة بطولة مصر الدولية للرجال للمرة الأولى وهى أعرق بطولة جولف فى منطقة الشرق الأوسط، إذْ انطلقت للمرة الأولى فى عام 1921 لتكمل فى العام الحالى 102 سنة على انطلاقها للمرة الأولى.

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 تمتاز مدينة الجونة فى استضافتها لبطولات الجولف بوجود ملاعب متميزة وفنادق متعددة على بعد خطوات من الملعب بخلاف الطبيعة السياحية الخلابة والكثير من الإمكانيات الأخرى.

 يستهدف اتحاد الجولف من تدعيم التعاون مع كيانات الجولف المحلية كافة تحقيق المزيد من التطوير للجانب الفنى للعبة وتوفير فرص احتكاك قوية للاعبين المصريين وتنمية سياحة الجولف من خلال الترويج المستمر لها عبر بطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات والرجال.