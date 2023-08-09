عاجل
هلع عقب تبادل النيران بين مجرمين في حانة مزدحمة.. الناس فص ملح وداب (شاهد) اشتباكات عنيفة بين حزب الله وسكان بلدة مسيحية في لبنان تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تحفز على الإنتاج المتنوع.. فيديو سفك دمه بعد الصلاة.. بلطجي ينهي حياة إمام على عتبة المسجد
الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجونة يعلن التعاقد مع 3 لاعبين رسمياً

علاء عبد العال المدير
علاء عبد العال المدير الفني للجونة

أعلن نادي الجونة رسمياً عن تعاقده مع ثلاث صفقات جديدة لدعم صفوفه استعداداً لخوض منافست الموسم المقبل بعد صعوده لبطولة الدوري الممتاز.

txt

علاء عبد العال يكشف حقيقة رحيل 22 لاعب من الجونة بعد التواجد فى الممتاز

وأتم الجونة تعاقده مع محمد الصباحي لاعب وسط فريق سموحة بجانب ضم حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلي.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري الذي لعب الموسم الماضي معاراً لطلائع الجيش.

وكان الجونة قد أعلن في وقت سابق عن تعيين علاء عبد العال مديراً فنياً للفريق بعد نجاحه في قيادة الداخلية نحو البقاء في الدوري.

ويسعى الجونة خلال الفترة المقبلة لضم العديد من الصفقات الجيدة استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.