الجونة يعلن التعاقد مع 3 لاعبين رسمياً

أعلن نادي الجونة رسمياً عن تعاقده مع ثلاث صفقات جديدة لدعم صفوفه استعداداً لخوض منافست الموسم المقبل بعد صعوده لبطولة الدوري الممتاز.

وأتم الجونة تعاقده مع محمد الصباحي لاعب وسط فريق سموحة بجانب ضم حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلي.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري الذي لعب الموسم الماضي معاراً لطلائع الجيش.

وكان الجونة قد أعلن في وقت سابق عن تعيين علاء عبد العال مديراً فنياً للفريق بعد نجاحه في قيادة الداخلية نحو البقاء في الدوري.

ويسعى الجونة خلال الفترة المقبلة لضم العديد من الصفقات الجيدة استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.