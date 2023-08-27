صبري رحيل ينتقل إلى الجونة

أتم نادي الجونة تعاقده مع صبري رحيل الظهير الأيسر قادمًا من صفوف الاتحاد السكندري ، بفترة تعاقد تمتد موسم وحيد.



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ويتولي المهمة الفنية لفريق الجونة الذي حسم تأهله إلى الدوري الممتاز مجددًا بعد غياب موسم وحيد المدرب علاء عبد العال.

كان نادي الجونة قد أعلن مطلع شهر أغسطس الجاري عن تعاقده مع محمد الصباحي لاعب وسط فريق سموحة بجانب ضم حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلي.

كما أعلن النادي الساحلي أيضًا عن تعاقده مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري الذي لعب الموسم الماضي معاراً لطلائع الجيش.

وكان الجونة قد أعلن في وقت سابق عن تعيين علاء عبد العال مديراً فنياً للفريق بعد نجاحه في قيادة الداخلية نحو البقاء في الدوري.

ويسعى الجونة خلال الفترة المقبلة لضم العديد من الصفقات الجيدة استعداداً لمنافسات الموسم المقبل والظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز.

تصريحات علاء عبد العال بشأن الموسم الجديد ..

على صعيد آخر ، أكد علاء عبد العال فى تصريحات إعلامية أخيرة أن الجونة يملك الاستقرار والامكانيات المميزة ، وكان الجونة منذ أكثر من موسم فى الدورى الممتاز يملك إمكانيات رائعة ، ولكن للأسف لم يبقي الفريق فى الدورى ، لذلك نسعي للنجاح هذا الموسم في الممتاز.

وأضاف:" الآن بدأت فترة الإعداد مع فريق الجونة، والآن هناك استراتيجية جديدة من المقرر أن يتبعها النادي فى ظل وجود الإمكانيات الموجودة حاليا علي الرغم أن هناك بعض التخفيض عن المواسم الماضية ، وذلك من أسباب اختيار علاء عبد العال كمدير فني من أجل أنى أعمل مع لاعبين على تطويرهم، وأنا سعيد بوجود الأساسيات مثل ستاد للنادي وسكن للاعبي الجونة والجهاز الفني.