يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة نارية بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، يسعى كلا الفريقين للفوز والحصول على ثلاث نقاط ثمينة في هذه المباراة المثيرة، وتشهد بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم الكثير من المتعة والإثارة، وتعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد من بين أبرز المواجهات المتوقعة في هذه البطولة، وسيتم إقامة المباراة يوم 27 أغسطس 2023، وستكون منقولة على الكثير من القنوات الرياضية حول العالم.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد:

في المركز الخامس برصيد 4 نقاط يدخل نادي ليفربول الإنجليزي مباراته ضد نيوكاسل يونايتد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، أما نيوكاسل يونايتد فيحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط بعد فوز وخسارة في المباراتين السابقتين.

ستقام المباراة في إستاد جيمس بارك، وسيتم بدء اللعب في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة ونصف بتوقيت أبوظبي، ستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين للفوز والحصول على 3 نقاط ثمينة في منافسات الدوري.

بعد مرور جولتين في البطولة، يسعى كلا الفريقين لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبالنظر إلى مهارات وإمكانيات كل من الفريقين، فإن المباراة من المتوقع أن تشهد تنافسًا شديدًا بينهما.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

من المقرر أن يتم نقل مواجهة فريق ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة البريمير ليج من خلال شاشة قناة beIN Sports HD 1 Premium، والتي تعتبر هي الناقل الحصري والرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي تنقل المباريات من خلال ستوديو تحليلي مميز يتضمن باقة من أفضل المحللين والإعلاميين في الوطن العربي.

لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر (اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر (اضغط هنا)

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل:

من المتوقع أن يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي بتشكيل على النحو الآتي: