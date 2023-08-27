عاجل
مرموش ينقذ آينتراخت بهدف قاتل في ماينز في الدوري الالماني موسي التعمري يواصل التألق بهدف مذهل في ريمس بالدوري الفرنسي (فيديو)
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة الرسمى لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

 أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء فياريال في المباراة المرتقبة، مساء اليوم السبت، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني.

 اقرأ أيضًا..

txt

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال اليوم بالدوري الإسباني

txt

برشلونة في مهمة صعبة أمام فياريال الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

 تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة فياريال:

 حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

 خط الدفاع: ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

 خط الوسط: أوريليو روميو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، جافي.

 خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

 موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني:

 من المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين برشلونة وفياريال مساء اليوم السبت في تمام اليوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس 2028، في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و7.30 مساءً بتوقيت الإمارات.

 القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال:

 تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي إن سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة والدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط، ويتولى التعليق خالد الحدي.