تشكيل برشلونة الرسمى لمباراة فياريال في الدوري الإسباني

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء فياريال في المباراة المرتقبة، مساء اليوم السبت، على ملعب لاسيراميكا في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني.

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تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة فياريال:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو، أندرياس كريستنسن، جول كوندي.

خط الوسط: أوريليو روميو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني:

من المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين برشلونة وفياريال مساء اليوم السبت في تمام اليوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس 2028، في تمام الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و7.30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال:

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي إن سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة والدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط، ويتولى التعليق خالد الحدي.