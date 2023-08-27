برشلونة في مهمة صعبة أمام فياريال الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب “لا سيراميكا”.

ويبحث الفريق الكتالوني حامل اللقب الأخير من الليغا عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على قادش في الجولة الماضية على أضية ملعب “مونتجويك”.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

القناة الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

المباراة من تعليق خالد الحدي، عبر قناة beIN sports HD 1.

قائمة فريق برشلونة لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تير شتيجن، ديجو كوشن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أندير أسترالاجا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، أوريل روميو، سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال، فرمين لوبيز.