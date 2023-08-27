تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال اليوم بالدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ملعب لا سيراميكا، حيث تقام مباراة علي صفيح ساخن تجمع بين فريقي برشلونة ونظيره فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال اليوم

حراسة المرمى : تير شتيجن

الدفاع: سيرجي ريبرتو – كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

الوسط: أوريل روميو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

الهجوم: جافي- روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، السابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

القناة الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

المباراة من تعليق خالد الحدي، عبر قناة beIN sports HD 1.