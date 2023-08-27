المصيلحي: منافذ توزيع التموين موجودة في مصر منذ آلاف السنين (شاهد)

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير التجارة الداخلية في أكتوبر 2019، مؤكدا أنه دون بنية أساسية في أي قطاع لا يمكن أن يحدث تنمية وتطوير.

وأضاف “المصيليحي” خلال تصريحاته عبر فضائية “ten”، اليوم الأحد، أن في قطاع المياه لو لم يكن هناك محطات معالجة ومحطات تنقيه وخطوط شبكة أنابيب لم نتمكن من توصيل المياه لكل منزل في مصر.

وأشار إلى أن البنية الأساسية في التجارة الداخلية هي المناطق اللوجستية والمراكز التجارية سواء متخصصة أو مختلطة والمخازن الاستراتيجية وأسواق الجملة أو نصف جملة ومنافذ التوزيع.

وواصل المصيلحي أن منافذ التوزيع موجودة في مصر منذ آلاف السنين، ولكن البنية الأساسية الحقيقة التي تخدم عليهم لم تكن موجودة، وكان هناك ضرورة لإنشاء مناطق لوجستية، مثلما حدث في المنطقة اللوجستية متعددة الأغراض بالغربية والتي تقع على مساحة 86 فدان، وتضم مخازن ومعارض ومراكز تجارية ونادي وغيره.ط

وزير التموين من الأقصر: الإتفاق على إنشاء مجمعات للزيوت بالجمهورية





وفي سياق آخر، أكد المصيلحي في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش وضع حجر اساس ثاني مخزن استراتيجي في الأقصر،أنه تم الاتفاق على إنشاء أربعة مجمعات لإنتاج الزيوت، على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير التموين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش وضع حجر اساس ثاني مخزن استراتيجي في الأقصر، إلى أن المجمعات التي وقع الاختيار عليها لإنشاء مجمعًا للزيوت بها، بعد دراسة أجراها استشاريون شملت: سوهاج وبرج العرب والسادات.

ويشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، دشن اليوم برفقته، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، بضور عميد دكتور أحمد محمد صلاح ابوالعز من رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجة للسلع التموينية والدكتورة هبة مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، لافتًا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.