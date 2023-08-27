المنيا تنظم مسابقة دينية ضمن مبادرتي "وطن يجمعنا وصيف شبابنا"

نظَّم قسم الطلائع بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم، للمراحل العمرية من 8:12 ، 12:15، 15:18 سنة، ضمن مبادرتي وطن يجمعنا وصيف شبابنا.

يتم تنفيذها في القري الأكثر احتياجًا، كما يتم إجراء الاختبارات في عدد 3، 5، 10 أجزاء حسب المرحلة العمرية، ويتم التنفيذ خلال الفترة من 27 وحتى 31 أغسطس الجاري 2023، وتستمر فعاليات المسابقة بمركزي شباب دلجا، البدرمان، وذلك في إطار مبادرة الأزهر الشريف "وطن يجمعنا" التي أطلقها الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتنفيذ أنشطة متنوعة في القري الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا، و عددها 44 قرية، منها عدد 3 قري بديرمواس بني حرام، البدرمان، دلجا.

كذلك مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة تناسب الأعمار كافة وفي المجالات كافة، إذْ تم اليوم الأحد 27 أغسطس، بمركز شباب بني حرام بديرمواس تنفيذ اليوم الأول من المسابقة الدينية، في حفظ القرآن الكريم للطلائع، شارك في المسابقة مراكز شباب اسمو العروس، بني حرام، تانوف، بإجمالي عدد 40 عضوًّا طليعيًّا، وتم إجراء الاختبارات تحت إشراف عبدالرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس.

تم التنفيذ المسابقة الدينية، بحضور عامر طه آدم رئيس مركز و مدينة ديرمواس، هاني محمود نائب رئيس المجلس، عبدالرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، محمد أحمد عبدالحميد رئيس مجلس قروي بني حرام، ميرفت صلاح عبدالصبور رئيس قسم الطلائع بالإدارة، أحمد عبدالمنعم مسئول الطلائع بإدارة الشباب، عمرو الجبالي مدير مركز شباب بني حرام.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.