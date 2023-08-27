مؤشرات السوق تستقبل رئيس البورصة الجديد بالمكاسب وتربح 16.7 مليار جنيه
سجلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد ارتفاعات قوية تزامنا مع تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس البورصة الجديد.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 16.7 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.256.1 تريليون جنيه
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوي18516نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى3741 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5505 نقطة.
اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 20 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه.