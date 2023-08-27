معسكر جوالة ضمن مبادرة "وطن يجمعنا " بديرمواس

نظم قسم الشباب بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، معسكرًا للجوالة للتدريب على أسس الجوالة، شارك في المعسكر عدد كبير من أعضاء فريق الجوالة بمركز الشباب، وذلك في إطار مبادرة الأزهر الشريف"وطن يجمعنا"، التي أطلقها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتنفيذ أنشطة متنوعة في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا، و عددها 44 قرية، منهم عدد 3 قرى بديرمواس، وتشمل ( بني حرام- دلجا- البدرمان)، وبدأ المعسكر بطابور الصباح، تحية العلم، التعريف بمهام الجوالة، التدريب على أسس الجوالة، أهدافها، تاريخها، مؤسس فرق الجوالة في مصر.

جاء ذلك بحضور عبدالرحمن فوزي العربي، مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، وصلاح شوقي صديق، رئيس قسم الشباب بالإدارة، إيناس محمد حشمت، مسئول الجوالة، قام بالتدريب عمرو الجبالي، مدير المركز، محمد أحمد محمد، الأخصائي الرياضي بإدارة شباب ديرمواس.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.