التموين تكشف تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع (شاهد)

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية.

وقال “كمال” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، اليوم الأحد، إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.

وأشار إلى أن المستودعات الاستراتيجية سيتم إنشاؤها من خلال الشراكة بين وزراة التموين والقطاع الخاص، حيث تصل مساحة المستودع الاستراتيجي الواحد لـ 10 أفدنة وتكلفته حوالي مليار ونصف جنيه، متابعًا أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين الـ 18 والـ 20 شهرًا.

وواصل كمال أن أهمية هذه المستودعات تتمثل في رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من 6 أشهر لـ 9 أشهر، بجانب تقليل الحلقات الوسيطة وحلقات التداول؛ حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب.

وطمأن المواطنين بشأن توافر كل مايتعلق بمنظومة التموين والخبز، قائلًا:" فيه استقرار تام وهذا بفضل مجهودات الدولة”.