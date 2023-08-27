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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين تكشف تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع (شاهد)

وزارة التموين
وزارة التموين

 كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية.

 

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وزير التموين من الأقصر: الإتفاق على إنشاء مجمعات للزيوت بالجمهورية

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وزير التموين يضع حجر أساس ثاني مخزن استراتيجي بحجم استثمارات 1.5 مليار جنيه في الأقصر

 وقال “كمال” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، اليوم الأحد، إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.

 

 وأشار إلى أن المستودعات الاستراتيجية سيتم إنشاؤها من خلال الشراكة بين وزراة التموين والقطاع الخاص، حيث تصل مساحة المستودع الاستراتيجي الواحد لـ 10 أفدنة وتكلفته حوالي مليار ونصف جنيه، متابعًا أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين الـ 18 والـ 20 شهرًا.

 وواصل كمال أن أهمية هذه المستودعات تتمثل في رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من 6 أشهر لـ 9 أشهر، بجانب تقليل الحلقات الوسيطة وحلقات التداول؛ حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب.

 

 وطمأن المواطنين بشأن توافر كل مايتعلق بمنظومة التموين والخبز، قائلًا:" فيه استقرار تام وهذا بفضل مجهودات الدولة”.

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