جمعية الأنظمة الدولية IEEE: جامعة النيل الأهلية نموذج مثالي

استقبلت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، وفد رفيع المستوى من جمعية الدوائر والأنظمة الدولية IEEE.

وضم الوفد كل من البروفيسور فخر الزمان بن روكاني، نائب الرئيس من دولة ماليزيا، والبروفيسور Li Yongfu عضو مجلس الأمناء من جمهورية سنغافورة، و البروفيسور تشاو جيان، مدير المنطقة العاشرة من جمهورية الصين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات في مصر، والاتفاق على تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة بين الجانبين.

وعبر الوفد عن سعادته بوجود جامعة مثل النيل الأهلية في المنطقة العربية والإفريقية، مؤكدين أنها جامعة بحثية لها مكانتها العلمية وتحظى بجدارات عالمية مرموقة على كافة المستويات العلمية والبحثية والريادية التي تتعامل معها، وتعد نموذج مثالي للجامعات البحثية في المنطقة.

وأعرب الوفد الضيف عن سعادته بالمستوى البحثي والأكاديمي داخل جامعة النيل الأهلية والمستوى العلمي لطلاب الجامعة والبنية المعرفية التي تشهدها الجامعة، خاصة وأنه تم خلال الزيارة مناقشة تطوير مشروع الزراعة الذكية المقام بجامعة النيل الأهلية وينفذه مركز أبحاث النانو إلكترونيات للدوائر والنظم NISC بالجامعة ودعمه بأنظمة حديثة وأجهزة متقدمة لتطوير المشروع.

هدفت الزيارة أيضاً إلى بحث وتنظيم عدد من برامج التبادل الطلابي ما بين الجامعة والدول الشريكة في المنطقة العاشرة والثامنة لجمعية الدوائر والأنظمة الدولية وتشمل أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا، وكذلك مناقشة إجراء عدد من المشاريع البحثية المشتركة والتي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من الجانبين لتطوير النظم الإلكترونية والدوائر المستخدمة في تصنيع الأجهزة الذكية، وتم الاتفاق خلال الزيارة على تنظيم مؤتمر دولي مشترك بين جمعية الدوائر والأنظمة الدولية IEEE وجامعة النيل الأهلية يناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الدوائر والنظم.

وتم خلال الزيارة التوصل إلى صيغة مشتركة لدعم التواصل بين الطرفين وتعيين مسؤول اتصال عن كل طرف للتنفيذ، حيث تم اختيار الدكتور أحمد مدين، مدير برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ومن طرف جمعية الدوائر والأنظمة الدولية IEEE تم اختيار السيد يونغ فو، عضو مجلس أمناء جمعية الدوائر والنظم الدولية.

جدير بالذكر أنه كان في استقبال الوفد من جامعة النيل الأهلية الدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس الجامعة للبحوث، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال ، والدكتور أحمد مدين، مدير برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ومدير مركز أبحاث النانو إلكترونيات للنظم المتكاملة، والدكتورة لبنى سعيد، أستاذ مساعد برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب، والدكتور أحمد سلطان، أستاذ مساعد برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب.

نبذة عن جامعة النيل الأهلية

يذكر أن جامعة النيل الأهلية تعتبر مؤسسة بحثية عالمية المستوى للتعلم ملتزمة بالتميز في التعليم والبحث وريادة الأعمال والابتكار. وهي أول جامعة وطنية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في تعليم التكنولوجيا والأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط / شمال إفريقيا، حيث تعد برامجها القائمة على الأعمال والتكنولوجيا، ومراكز البحوث الفريدة من نوعها، والانفتاح على الابتكار وريادة الأعمال مصممة للتعامل مع المجالات الحاسمة ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي والازدهار لمصر والمنطقة.

يذكر أن الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية مثل ابل – هواوي – فودافون – فاليو – مايكروسوفت.

وتتيح الجامعة لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.