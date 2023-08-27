ظهور القمر الأزرق يثير انتباه سكان الأرض في الشهر الجاري

ظاهرة جديدة ينتظرها سكان الأرض ويشاهدها خلال شهر واحد، وهي: قمران كاملان، وهى ظاهرة فلكية فريدة لن تتكرر حتى عام 2032، وتكون يوم الخميس المقبل 31 أغسطس الجاري إذْ يظهر"القمر الأزرق العملاق"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر.

وفى هذا السياق، قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى تصريحات صحفية اليوم: إن بدر شهر صفر للعام الهجري الحالي "القمر الأزرق" سيكتمل في الساعة الثالثة و 37 دقيقة صباح يوم الخميس المقبل ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100% ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

أشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن هذا البدر وهو ثالث قمر عملاق بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعًا حتى سبتمبر المقبل، إذْ يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيًّا إلى الأرض، لذلك يبدو القمر أكبر قليلًا وأكثر إشراقًا من المعتاد.

أوضح أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرًا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

عن التفسير العلمي لظهور القمر الأزرق (بلو مون)، أوضح أستاذ الفلك أن القمر الأزرق هو ثاني بدر في شهر ميلادي واحد، ويحدث هذا في المتوسط كل عامين أو 3 أعوام، لذلك إذا عرف القمر الأزرق على أنه بدران كاملان في شهر ميلادي واحد، فهناك حوالي 3 أقمار زرقاء كل 10 سنوات تقريبًا.

أضاف أن هناك تعريفًا آخر للقمر الأزرق وهو أكثر شيوعًا، ويعرف على أنه ثالث بدر مكتمل في موسم أو فصل من فصول السنة به 4 أقمار كاملة، ويحدث هذا كل عامين و8 شهور تقريبًا، وعلى هذا التعريف يكون هناك 2 قمر أزرق كل 10 سنوات تقريبًا.

تابع "من المعروف أن هناك بدرًا واحدًا فقط ومحاقًا واحدًا فقط كل شهر ميلادي تقريبًا، ولذلك عندما يأتي القمر البدر مرتين في الشهر الميلادي يسمى البدر الثاني بالقمر الأزرق، وهو ما ينطبق على شهر أغسطس الجاري، إذ جاء القمر بدرًا في الأول من أغسطس، ويأتي أيضًا يوم 31 أغسطس".

لفت إلى أن أصل هذه التسمية إلى عبارة مجازية مقتبسة من المقولة الإنجليزية "Once in a Blue Moon" بمعنى أنه نادرًا ما يحدث، مؤكدًا أن مثل هذه المسميات (القمر الأزرق) ليست من المصطلحات الفلكية الرسمية.

نوَّه إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة، ناصحًا هواة الفلك الراغبين في رصد ومتابعة تلك الظواهر الفلكية بمشاهدتها في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.