أسباب عدم استقرار أسعار المعدن الأصفر وهل ينخفض قريبًا؟ شعبة الذهب تجيب

شهدت أسعار المشغولات الذهبية حالة من عدم الاستقرار، إذ ارتفع سعر الذهب منذ أسابيع قليلة وتخطى حاجز الـ 2400 جنيه لسعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، وخالف توقعات الكثيرين باستمرار الارتفاع، ليتفاجأ الجميع بهبوط الأسعار لتسود حالة من عدم الاستقرار.

في هذا الصدد قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا: “إن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالحالة الاقتصادية لكل دولة على حدة، ولكن حاليًا نشهد عدم استقرار في أسعار المعدن الأصفر بسبب إغلاق الأسواق العالمية من نهاية يوم الخميس وحتى يوم الأحد، لتعاود نشاطها بدءًا من غدٍ الإثنين، إضافة إلى أن السوق المحلية في إجازات غير مستقرة في تلك الفترة، وبعد عودة عمل البورصة بدءًا من الغد سيكون حال العرض والطلب واضحًا”.

عن تأثر الذهب بانضمام مصر لتجمع البريكس قال سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا: “بالتأكيد سوف يؤثر انضمام مصر لتجمع البريكس ولكن سوف يظهر هذا التأثير في شهر يناير 2024 بالإضافة إلى تأثير العرض والطلب”.

نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1508 جنيهات للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2265 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2589 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب:

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 18120 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

انخفض سعر الذهب عالميا لنحو 1915 دولارًا للأونصة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع نحو 1.95 دولار بنسبة 0.10%، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.