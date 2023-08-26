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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق الأن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 26 أغسطس، تراجعاً ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2260 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

 وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

 أسعار الذهب في مصر:

 

 أسعار الذهب

 

 تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2260 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2583 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2346 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 1937 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1507 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1291 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 968 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18080 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1914 دولارًا للأوقية.

 

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تقلبات في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

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أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في المنيا

 

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ منتصف يوليو قبيل كلمة باول

 

 أسعار الذهب

 

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وهو يتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو مستفيدا من تراجع عائدات السندات الأميركية قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

 

وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأونصة، مع تسجيل زيادة 1.5% تقريبا هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1945.20 دولار.

 

وتخلت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات عن جميع المكاسب الأسبوعية، مما دعم الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك فإن اتجاه الدولار نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي يحد من مكاسب المعدن النفيس.

 

وعندما يتحدث باول في وقت لاحق اليوم الجمعة فمن المرجح أن يكرر الأفكار الرئيسية لآخر اجتماعات البنك المركزي وبياناته التي أشارت إلى الترحيب بالبيانات التي تظهر انخفاض التضخم لكن مهمة مواجهته لم تنته بعد.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.17 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 1.1% إلى 943.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1231.05دولار.

 

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو، ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

 

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