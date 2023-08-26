تقلبات في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

شهد المعدن الأصفر استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات اليوم السبت 26 أغسطس، وذلك بعد ارتفاع قياسي خلال الأيام الماضية، متأثرًا بزيادة الطلب ونقص المعروض في السوق المحلية.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2600 جنيه للبيع و2571.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 2383.25 جنيه للبيع وسعر 2357.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام عيار 21 نحو 2275 جنية للبيع، بينما بلغ مستوى الشراء نحو 2250 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1950 جنيه للبيع وسعر 1928.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 1516.75 جنيه للبيع ويسجل مستوى 1500 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وثبت سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم ليسجل 18200 جنيه للبيع ونحو 18000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

تراجعت أوقية الذهب في البورصة العالمية لتسجل 1914 دولار للبيع وسعر 1913 دولار للشراء.