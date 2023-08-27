الفنانة" فاطمة عيد" أمينة المرأة بنقابة الفلاحين بالشرقية

أعلنت نقابة الفلاحين بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، اختيار الفنانة الشرقاوية فاطمة عيد، أمينة المرأة بالمحافظة، وجاء هذا الاختيار بناءً على المسيرة الفنية المشرفة والممتدة لأكثر من خمسين عاما، حيث تعتبر الفنانة فاطمة عيد مدرسة فنية تميزت بالفلكور الشعبي الجميل.

وقال إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، إن اختيار اسم كبير في عالم الفن والغناء الشعبي كالفنانة فاطمة عيد بنت محافظة الشرقية، لهو شرف كبير لجميع منتسبي النقابة بالشرقية، مؤكدا بأنه سعيد جدا عندما تلقى موافقة الفنانة الكبيرة لتصبح أمينة المرأة بنقابة الشرقية، وأن هذا الاختيار سيكون داعم قوى للنقابة والمرأة الشرقاوية التي طالما غنت لها الفنانة الجميلة في أفراحها الشعبية واطربتنا بصوتها المتميز الجميل.

ولدت الفنانة فاطمة عيد عام 1962 في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتعلمت في مدارس بلدتها حتى المرحلة الثانوية، ثم التحقت بعد ذلك بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات.

وفي تصريحات لها، أكدت الفنانة فاطمة عيد، إنها كانت تغني وهي في السادسة من عمرها، وكانت تحضر أفراح العائلات بناء على طلبهم للغناء فيها كمجاملة لهم وكان بدون أجر، وأنها كانت متأثرة بأغاني الفلكور والتي تميزت به وأصبحت متفردة بذلك على الساحة الغنائية وقتها.

وأوضحت الفنانة فاطمة عيد أنها غنت على مسرح الجمهورية كأول حفلة رسمية لها في سبعينيات القرن الماضي، وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلي بالك، ويا صغيرة، واستمرت فقرتها ساعة كاملة تجاوب معها الجمهور بشكل متميز،، وكانت هذه الحفلة بطاقة التعارف الغنائية لها، وأصدرت خلال مشوارها الفني أكثر من 45 البوما غنائيا بعدد ما يزيد عن 800 أغنية، ومثلت مصر في العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة أبرزهم مهرجان قرطاج بتونس الذي شاركت فيه أكثر من 15 مرة.