الدومينيكان تقلب موازين المجموعة الأولى بهزيمة إيطاليا في مونديال السلة

فجر منتخب جمهورية الدومينيكان أولى مفاجأت بطولة العالم لكرة السلة في نسختها التاسعة عشرة المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا بالفوز على منتخب ايطاليا ٨٧ / ٨٢ ضمن مباريات المجموعة الاولى .

فوز منتخب جمهورية الدومينيكان ضمن له التأهل للدور الثاني بنسبة كبيرة لكنه أحيا امال منتخب الفلبين المنظم في التأهل للدور الرئيسي حال فوزه في مباراتيه امام أنجولا في الجولة الثانية ثم المباراة الفاصلة امام منتخب ايطاليا في ختام دوري المجموعات .

كان اللقاء متكافئا بين المنتخبين حيث أنهى منتخب ايطاليا الشوط الاول بنتيجة ٣٩ / ٣٨ ثم كان الانقلاب في الربع الثالث للمباراة الذي تفوق فيه منتخب الدومينيكان بنتيجة ٣١ / ١٧ ليتفوق في إجمالي نتيجة المباراة ٧٠ / ٥٦ وحاول منتخب ايطاليا العودة في المباراة في الربع الرابع ورغم تفوقه بنتيجة ٢٦ / ١٨ لكنه لم يكن كافيا لتنتهي المباراة بفوز منتخب جمهورية الدومينيكان ٨٧ / ٨٢ ويصبح منتخب ايطاليا في موقف حرج حيث سيواجه في مباراة فاصلة وحاسة للتأهل للدور الرئيسي منتخب الفلبين بين جماهيره الصغيرة المتحمسة.

وكان اندرياس فيليز لاعب جمهورية الدومينيكان هو أفضل مسجلي فريقه برصيد ٣٣ نقطة وتلاه انجل ديلجادو برصيد ١٨ نقطة اما افضل مسجلي منتخب ايطاليا سيموني فوتشيو برصيد ٢٩ نقطة ثم تلاه اخيل بولونارا برصيد ٢٧ نقطة .