المبادرة الرئاسية بالشرقية تنقذ سيدة مصابة باضطراب في درجة الوعي

استكملت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، نجاحاتها في إنقاذ حياة المواطنين، حيث تم اليوم إنقاذ حياة سيدة أخرى بمدينة الزقازيق بعد إنقاذ سيدتان بمدينة فاقوس، وذلك بعد قيام السيدة المقيمة بمدينة الزقازيق، بإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة بالمبادرات الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي كشفت عن إصابة السيدة بإرتفاع شديد في سكر الدم، وحدوث اضطرابات في درجة الوعي، وذلك أثناء تقديم الخدمة الطبية لها من خلال الفرق الطبية بإحدى العيادات المتنقلة المنتشرة بمدينة الزقازيق، ضمن خطة المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

وعلى الفور كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور فادي جلال مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، باستدعاء سيارة الإسعاف، ونقل السيدة إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية لها، وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للسيدة.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى تصدر الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، المراكز الأولى في نتائج أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والذي يعزز ذلك من حرص الفرق الطبية على العمل بجد وإخلاص، ويشد من أزرهم، ويزيد من مسئولياتهم القومية تجاه خدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد، لإمداد جميع المواطنين بمحافظة الشرقية بالخدمات الطبية، بما يساهم في خلو المجتمع من الأمراض.

وأشار إلى تمتع المواطنين على أرض مصر بالصحة والرفاهية، مقدماً الشكر لرئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية، كما قدم الشكر لجميع الفرق الطبية والإشرافية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة عامة، والفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق خاصة، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.