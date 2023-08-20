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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحث: استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية غير مستبعد (فيديو)

محمود قاسم الباحث
محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر

قال محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر، إننا أمام مجموعة من المعطيات في ما يتعلق بالتلويح بـ استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أننا الآن نعيش عصر يسمى عصر اللامتوقع، فلم يكن أحد يتوقع اندلاع حرب تقليدية في أوروبا في عام 2022 بهذا الشكل.

لا يمكن استبعاد فرضية استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح أنه رغم وجود موانع كثيرة والقيود والمحاذير الدولية لاستخدام السلاح النووي، فإنه لا يمكن استبعاد هذه الفرضية في ظل التحولات التي تشهدها الساحة السياسية والنظام العالمي.


ولفت إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول التي تمتلك السلاح النووي، فهناك حالة من التصدع غير المسبوق بين واشنطن وروسيا باعتبارهما أكبر دولتين تحوزان على السلاح النووي في العالم، والتوتر بين أمريكا والصين، وبين الهند وباكستان، فهذه المعطيات تقول إن استخدام السلاح النووي ولو على طريق

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