ميسي يجبر الجمهور المنافس على الهتاف في واقعة غريبة بالدوري الأمريكي

أحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة غير عادية في الدوري الأمريكي بين الجماهير بشكل عام وليس جمهور إنتر ميامي فقط، فالجميع يذهب لرؤية البرغوث بطل كأس العالم داخل الملعب.

وشهدت مباراة إنتر ميامي الذي يرتدي قميصه ليونيل ميسي واقعة هى الأغرب في كرة القدم، أمام نظيره نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي، حيث كانت المباراة الأولى لميسي في الدوري الأمريكي، لكن بطل كأس العالم 2022 لم يشارك كأساسي حيث فضل مواطنه المدرب تاتا مارتينو إراحته وإدخاله بديلا.

واحتشدت الجماهير في ملعب ريد بول آرينا من أجل مشاهدة ليونيل ميسي وظهر الجمهور يرتدي قمصان ليو مع برشلونة والأرجنتين وإنتر ميامي، وكأنها حفلة غنائية بطلها البرغوث.

لم تستطع جماهير نيويورك ريد بولز الفريق المنافس لإنتر ميامي في أرض الملعب، أن تحتمل جلوس ميسي على دكة البدلاء وهتفت في الشوط الأول مطالبة بنزوله أرض الملعب للاستمتاع بما يقدمه البرغوث.

وكتبت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها صباح اليوم أن جماهير نيويورك ريد بولز التي حضرت المباراة من المدرجات، أمام إنتر ميامي والتي خسر فريقها 0-2 في ملعب ريد بول آرينا، هتفت 4 مرات على مدار الشوط الأول بشكل جماعي من أجل نزول ليو بقولها: "نريد ميسي".

وبالفعل دخل ميسي في عمليات الإحماء مع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، ودخل بديلا قبل نصف ساعة من نهاية المباراة، ونجح في تسجيل هدف إنتر ميامي الثاني قبل دقيقة من النهاية وتنتهي بفوز فريقه 2-0.

وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نشر سحره في الدوري الأمريكي بعدما سجل للمباراة السابعة على التوالي مع إنتر ميامي، وقاده للفوز التاسع منذ إنتقاله إليه، حيث خاض ميسي مع إنتر ميامي 9 مباريات فاز فيهم جميعهم، وتمكن من المساهمة في 14 مرة، حيث سجل 11 هدف وصنع 3.

ميسي أمل إنتر ميامي لتحقيق اللقب الثاني

ومنذ انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لفريق إنتر ميامي الأمريكي، هذا الصيف وهو يبدع ويتألق ونجح في قيادة الفريق لتحقيق أول لقب في تاريخه بعد فوزهم ببطولة كأس الدوريات الأمريكي.

وتنتظر فريق إنتر ميامي، تحديات كبيرة بالفترة المقبلة، خاصة بعد تأهلهم لنهائي بطولة كأس أمريكا، واقترابهم من حصد اللقب الثاني لهم بالتاريخ بفضل النجم الأرجنتيني، الذي أصبح معجزة الكرة الأمريكية.