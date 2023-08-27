النساجون تُكرم أبناء العاملين المتفوقين في الإعدادية والثانوية

تكرم غدًا الإثنين مجموعة النساجون الشرقيون أبناء العاملين المتفوقين فى المرحلتين الإعدادي والثانوي بمقر الشركة بمدينة العاشر الصناعية، وهو التكريم الذى تحرص عليه مجموعة النساجون الشرقيون منذ أن أسسها رجل الصناعة الراحل محمد فريد خميس.

تقدم ياسمين خميس خلال التكريم جوائز ماديه وعينيه للمتفوقين من أبناء العاملين. يأتى ذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية للمجموعة والتى كانت سباقة فى تنفيذه. يذكر أن المجموعة تمتلك مؤسسة خيرية باسم مؤسسها الراحل تقدم خدمات خيرية ومساعدات ضخمة للمحتاجين من أبناء العاملين وغيرهم.