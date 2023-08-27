يوفنتوس يواجه بولونيا اليوم بالدوري الإيطالي.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والتي يحتضنها ملعبه «أليانز ستاديوم».

وظهر فريق يوفنتوس تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجرى بصورة واعدة خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد بفوزه خارج الديار على أودينيزى بثلاثية نظيفة.

ويقع فريق يوفنتوس بالمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر فيورنتينا، بينما يتواجد بولونيا فى المركز الخامس عشر من ترتيب الدورى الإيطالي دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا والقناة الناقلة

من المقر ان تنطلق مباراة بولونيا ويوفنتوس بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة يوفنتوس وبولونيا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط.

في سياق متصل يسعي نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى انهاء التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم هجوم البلوز في الموسم المقبل.

أشارت التقارير إلى أن تشيلسي ويوفنتوس يدرسان صفقة متبادلة، حيث سينتقل لوكاكو إلى نادي السيدة العجوز، مقابل انضمام فلاهوفيتش إلى البلوز، بالإضافة إلى حصول النادي الإنجليزي على بعض المال.

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، إن تشيلسي ويوفنتوس قد حددا جولة جديدة من المحادثات لمناقشة صفقة مبادلة فلاهوفيتش ولوكاكو.

وأشار رومانو إلى أن يوفنتوس أصر على إدراج 40 مليون يورو كرسوم إضافية، لكن النقطة الحاسمة هي قرار تشيلسي بشأن فلاهوفيتش، لأن الأمر متروك للمدرب بوكيتينو.

ذكرت تقارير صحفية سابقة أن اسم فلاهوفيتش ارتبط مؤخرًا ببايرن ميونيخ، وربطته أيضًا، بـ نادي ريال مدريد الإسباني، حيث استفسر مسئولو النادي الملكي عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، لكنه لم يتخذ أي خطوة حاسمة.