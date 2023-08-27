أسعار حديد التسليح صباح اليوم الأحد من أرض المصنع

أسعار الحديد.. واصلت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في مصر استقرارها وثباتها، إذ بلغ سعر المعدن الاسود في شركة عز 32135 جنيه للطن، والعتال 39500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع، وبشاي 39700 جنيه، والمراكبي 39500 جنيه للطن، وعطية 39400 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح الذي أستقر اليوم الاحد تسليم أرض المصنع، وتحرص بوابة الوفد على تقديم القيمة السعرية لحديد التسليح حيث أنه من أهم السلع والمعادن بالنسبة للمتابعين، وياتي في الترتيب الاول في البحث على "جوجل" بعد الذهب، وجاءت أسعاره الان على النحو الاتي:

أسعار الحديد اليوم الاحد من أرض المصنع

حديد التسليح

وسجل حديد تسليح شركة العلا نحو 40400 جنيه للطن.

بينما سجل سعر حديد تسليح شركة الجيوشي نحو 39500 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد شركة الكومي نحو 39300 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد شركة سرحان نحو 39500 جنيه للطن.

وحقق حديد تسليح شركة العشري نحو 39500 جنيه للطن.

وجاء سعر حديد تسليح شركة الجارحي 34000 جنيه للطن.

وسجل حديد تسليح شركة المعادي نحو 39300 جنيه للطن.

كما سجل حديد تسليح شركة بيانكو نحو 39000 جنيه للطن.

وسجل حديد مصر ستيل 39000 جنيه للطن.

كما سجل سعر شركة حديد المصريين نحو 39500 جنيه للطن.

جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.