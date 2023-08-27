ثورة غضب في حب ريهام عبد الغفور بعد صفعة مهرجان القاهرة للدراما (تفاصيل)

موجة غضب واستياء اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي في حب النجمة ريهام عبد الغفور، تعقيبًا على استنكار الفنان كريم فهمي عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما أو حصولها على أي جائزة تقديرًا لمجهوداتها ونجاحها الساحق بعد خوض موسم دراما 2023 بـ 5 مسلسلات قوية، لاقت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا خلال فترة قصيرة، الأمر الذي انفردت به هذه العام دون أي فنان آخر.

كريم فهمي يستنكر عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما 2023

أعرب كريم فهمي عن استيائه الشديد من تجاهل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية لتكريم ريهام عبد الغفور أو منحها جائزة أفضل ممثلة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، حيث قال: "هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم ؟!… دي عملت سيزون ولا محمد صلاح"، لترد عليه قائلة: "بحبك يا كيكو".

ريهام عبد الغفور وكريم فهمي

ريهام عبد الغفور وكريم فهمي عبر فيسبوك

نجوم الوسط الفني يجتمعون على حب ريهام عبد الغفور

سرعان ما انهالت تعليقات عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني على منشور كريم فهمي، مؤيدين رأيه في ريهام عبد الغفور، فيما أعربوا عن رفضهم التام أيضًا لتجاهلها خلال تكريمات مهرجان القاهرة للدراما 2023، حيث علق الفنان صبري فواز قائلًا: "الحلو حلو مش محتاج جوايز"، في حين علقت ريم العدل قائلة: "صح جدًا"، ثم علق النجم محمد دياب قائلًا: "ريهام نفسها جايزة أصلًا"، بالإضافة إلى تعليق وائل عبد العزيز" صح جدًا"، كما علق حسام داغر: "طبعًا"، وآخرهم سارة درزاوي الذي قالت: "عندك حق".

ريهام عبد الغفور

تعليقات نجوم الوسط الفني على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما

تعليقات نجوم الوسط الفني على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما

تعليقات نجوم الوسط الفني على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما

الجمهور غاضب بعد تجاهل مهرجان القاهرة للدراما لتكريم ريهام عبد الغفور: شالت الموسم الشتوي كله وكلها مسلسلات عظمة ازاي متتكرمش

في الوقت نفسه، أيد رواد السوشيال ميديا تصريحات النجم كريم فهمي، مؤكدين أن الفنانة ريهام عبد الغفور أحسن ممثلة بدون منازع، وتستحق التكريم وجائزة على كل عمل فني قدمته خلال هذا الموسم، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "فعلا قدمت سيزون جامد جدا .. وجودها هو الجايزه .. والله لسة قايلة الكلام ده ريهام عبد الغفور شالت للموسم الشتوي كله وكلها مسلسلات عظمة ازاي متتكرمش .. احسن ممثله السنه دى بدون منازع و كفايه شهادة زمايلها و الجمهور تحياتي .. احسن ممثله في مصر .. تستاهل مليون جايزه الشاطره بزياده .. فعلا ريهام جميله وتستاهل بجد بارعه فى ادورها والمفروض كانت اتكرمت احسن ممثله .. اهي الجملة دي لوحدها جايزة حلوة ، و محبة الجمهور و احترامهم أصدق جايزة .. اه والله تستاهل علي كل عمل جائزة".

ريهام عبد الغفور

تعليقات الجمهور على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما

تعليقات الجمهور على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما

تعليقات الجمهور على عدم تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور تكتسح موسم دراما 2023 بـ 5 مسلسلات مميزة

ولعلنا نتذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور عُرض لها 5 أعمال فنية لاقت نجاحاً ضخماً في وقت متقارب على المنصات الإلكترونية "شاهد Vip" و "Watch it"، وهي "وش وضهر"، و"منعطف خطر"، و"الغرفة 207"، و"أزمة منتصف العمر" وآخرهم مسلسل "الأصلي".

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور وكريم فهمي حققا نجاحًا ضخمًا بتعاونهما في مسلسل (أزمة متصف العمر)

وكان الفنان كريم فهمي تعاون مع النجمة ريهام عبد الغفور في أحد أعمالها الفنية التي خاضت بها الموسم الدرامي لهذا العام 2023، وهو مسلسل "أزمة منتصف العمر"، الذي عُرض عبر منصة (شاهد) الإلكترونية، وشاركهما البطولة النجوم رشدي الشامي، وركين سعد، ورنا رئيس، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر" حول شخصية (فيروز) التي تُجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي تتزوج من رجل أكبر منها بالعمر، الذي يُجسد دوره الفنان رشدي الشامي، ولكنها تتورط في علاقة عاطفية مع زوج ابنته الذي يلعب دوره الفنان كريم فهمي، وسرعان ما تتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لهما، وتتوالى الأحداث المليئة بالمفاجآت على مدار 15 حلقة.

مسلسل أزمة منتصف العمر

أبرز الفائزين في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية لعام 2023

على صعيد آخر، كرم مهرجان القاهرة للدراما خلال دورته الثانية لعام 2023، نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم كريم عبد العزيز، ومنى زكي، وماجد الكدواني، ومحمد هنيدي، ومنة شلبي وغيرهم، حيث حصدت منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، كما فاز ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "موضوع عائلي"، في حين حصل محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل بإستفتاء الجمهور، وحصد مسلسل "جعفر العمدة" جائزة أفضل عمل فني، كما فاز محمد سامي بجائزتي أفضل مخرج وأفضل مؤلف عن نفس المسلسل.