فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء
أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، عن فتح باب التظلمات علي نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية.
وقال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إنه جرى إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الأعدادية الخميس الماضي، وجرى إعلان فتح باب التظلمات بعد التنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أنه تقرر فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من امس السبت وحتى السبت الموافق 9 سبتمبر المقبل، ويجري تقديم التظلمات بمقر الكنترول ب ديوان عام المنطقة.
وأكد على حرص المنطقة على مصلحة الطالب، وتحقيق العدالة.
وموضحًا أن تكافؤ الفرص بين الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.
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