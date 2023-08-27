بدء توافد الزائرين على حمام موسى بطور سيناء

بدء استقبال منطقة حمام موسى في العاصمة طور سيناء زائريها من أهالي المدينة وزارها، بعد إطلاق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شارة البدء لتشغيله.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتح أمس الجمعة، منطقة حمام موسى بمدينة طور سيناء، بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار "فودة" أن منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور، تعد قبلة للسياحة الداخلية والعالمية، ويقصدها آلاف المصريين من مختلف المحافظات، ويحرص آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم على وضعها ضمن قائمة برامجهم السياحي بجنوب سيناء، لذا نسعى إلى تطويرها، وتحويلها إلى مشفى علاجي عالمي.

وأوضح أنه يوجد تنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لاستغلال إمكانيات منطقة حمام موسى بما تمتلكه من مياه كبريتية لديها القدرة على شفاء العديد من الأمراض الجلدية والروماتيزم، في إقامة منتجع سياحي علاجي ضخم، سيعمل على تغيير واجهة مدينة طور سيناء السياحية، لكونه يجذب ملايين السائحين من محبي السياحة العلاجية حول العالم.