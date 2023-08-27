وصول 19 رحلة طيران سياحية دولية لمطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم رحلتين داخليتين لشركة مصر للطيران و19 رحلة دولية تضم 5 رحلات من التشيك ورحلة من سويسرا، و3 رحلات من بولندا و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، و4 رحلات من ألمانيا.

ويأتي ذلك ضمن 139 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطئ مرسى علم.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.