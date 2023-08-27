ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، مع وجود أجواء حارة على أنحاء المحافظة مدعومة بانخفاض كبير فى حركة الرياح ما يعزز من الشعور بالإحساس بالأجواء الساخنة.

حيث يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا، حار مع حلول الليل، مع انخفاض كبير لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة انخفاضًا ملحوظًا لحركة الرياح، حيث تسود رياح خفيفة محملة بالهواء الساخن على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى٤٥ درجة، والمحسوسة ٤٦ درجة، و ٢٧ درجة لصغرى.