الأحد 27 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن يحتضن اجتماع الفريق التفاوضي المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى

علم الاردن
علم الاردن

 

ينعقد الاجتماع الأول للفريق المكلف بالتفاوض بشأن اعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، يومي 29-30 الجاري، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك تنفيذا للقرار رقم 533 الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 53 التي انعقدت بالرباط في يونيو الماضي.

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ويشارك في الاجتماع وفد من الجامعة العربية يضم السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال والوزير المفوض فالح ماجد المطيري مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام و عبد المنعم السباعي من نفس الإدارة.

 

وقال السفير خطابي إن تحديد موعد هذا الاجتماع تم بالتشاور مع بلد الرئاسة وذلك مباشرة بعد استكمال هيكلة الفريق برئاسة الأردن وعضوية كل من الإمارات وتونس والسعودية والعراق ومصر والمغرب بالإضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية.

 

وأضاف أن هذا الفريق الذي يضم كفاءات من ذوي الخبرة القانونية والاختصاص في المجال الرقمي والاتصالات سيتدارس كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع الشركات الإعلامية الكبرى وفق رؤية عربية متماسكة ترتكز على محاور الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة المعتمدة من طرف مجلس وزراء الإعلام.

 

كما أعرب السفير خطابي عن استعداد قطاع الإعلام والاتصال للتعاون مع الفريق، رئاسة وأعضاء، للخروج بتوصيات كفيلة بإرساء مقاربة متكاملة مع كبريات شركات المشهد الرقمي العالمي في نطاق ضوابط وآليات محكمة على صعيد العائدات الضريبية وكذا حماية المحتوى الإعلامي العربي من التداول الزائف وخطابات العنصرية والتطرف والكراهية وإزدراء الأديان، فضلا عن إنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية واحتواء الاستخدامات التي تعمد لتحريف الحقائق التاريخية والعمرانية والتراثية للشعب الفلسطيني.

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