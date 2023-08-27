غرفة جنوب سيناء تناقش فعاليات معارض “أهلا مدارس”

عقد مجلس إدارة غرفة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد محمد وحيد ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة اجتماعا لبحث خطة العمل المستقبلية ،ووضع استراتيجية وبرنامج العمل لمدة ٤سنوات قادمة .

وأشار اجتماع المجلس إلى أن الشعب النوعية العمود الفقرى لأى غرفة، وتكثيف دورية انعقاد مجالس إدارة الشعب النوعية لحل اى مشاكل أو اى قطاع ، ومعالجة اى طارئ فى المجال التجارى فورا.

فضلا عن التنبوء بمؤشرات السوق التجارى باى مستجدات لاحقة بما يضمن توافر السلع وإتاحة جميع المنتجات للمستهلكين دون اى اختناقات أو نقص. وشدد مجلس إدارة الغرفة التجارية على أهمية التواصل المنتظم مع جميع منتسبى الغرفة التجاريه بالمحافظة من التجار ومقدمى الخدمات والمصنعين عبر تخصيص صفحة وموقع إلكترونى بجانب قنوات التواصل العاديةضمانا لاستمرار التشاور مع الجمعية العمومية لتجار جنوب سيناء .

ان الاجتماع تناول كيفية وسبل تفعيل دور الشعب النوعية فى الغرفة والعمل على استحداث شعب نوعية جديدة تناقش مشاكل ،وإيجاد حلول فى كافة القطاعات والأنشطة التجارية بجنوب سيناء والوقوف علي اهتمامات التجار حرصا على التواصل المستمر والفعال مع التجار لمتابعة شؤونهم وتحقيق دور الغرفة المنشود بين تجار المحافظة.

فضلا عن ماقشة إقامة معرض “اهلا مدارس” 2023م استجابة لتوصيات اللواء اركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتقديم الخدمات والسلع الخاصة لمستلزمات المدارس والجامعات قبيل بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر سبتمبر القادم .

وقرر المجلس تسيير سيارات متنقلة للمناطق البعيدة عن عاصمة المحافظة (شرم الشيخ ) سواء مدينة الطور و دهب ورأس سدر وسانت كاترين لتخفيف العبء عن أهالي جنوب سيناء فى تلك المناطق النائية والبعيدة عبر توفير نفس المنتجات بالمعارض “المؤقتة”مؤكدا على أهمية ابراز دور الغرفة التجارية والتجارفى المحافظة نحو المشاركه المجتمعيه بالمحافظة.