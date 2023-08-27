استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة في الساعات الأولي من نهار اليوم الأحد، ثباتا في الأسعار ، ،حيث تراوحت أسعار الطماطم مابين 6إلي 10 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت اسعار البطاطس مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 8إلي 10 جنيهات ، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 14إلي 20جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار البصل مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار البامية مابين 30إلي 35جنيها ، وتراحت أسعار الباذنجان ما بين 5إلي 8 جنيهات للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت أسعار الموز مابين 16إلي 20جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار العنب من بين 25إلي 35جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار التين بين 25إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو .