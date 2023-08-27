الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

أسواق البحيرة
أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة  بمدن وقري محافظة البحيرة في الساعات الأولي من نهار اليوم الأحد، ثباتا في الأسعار ، ،حيث تراوحت أسعار الطماطم مابين 6إلي 10 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت اسعار البطاطس مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 8إلي 10 جنيهات ، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 14إلي 20جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار البصل مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار البامية مابين 30إلي 35جنيها ، وتراحت أسعار الباذنجان ما بين 5إلي 8 جنيهات للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت أسعار الموز مابين 16إلي 20جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار العنب من بين 25إلي 35جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار التين بين 25إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو .