هيئة الاستثمار تخالف القوانين وتضرب المستثمرين

7 بنود تخالفها الهيئة

حالة استياء وغضب تضرب شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسبب سياسة التعسف من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتى تضر بمناخ الاستثمار، وتعمل على تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب.

أكدت الشركة مخالفة الهيئة للقانون، بالدعوة إلى عقد جمعية عادية للشركة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

قالت الشركة إن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة.

أضافت الشركة أن المساهم لم يقم بتسليم الشركة ما يفيد بتجميد أسهمه لضمان الجدية، ولم يقم بتقديم ما يدل على إيداع الأسهم الواجبة 5% على الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرطا جوهريا لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث.

كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالف لنص المادة 41 من قواعد القيد التى تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس أثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول على شاشة البورصة، كما لم تراعى الهيئة استخدام التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة، حيث أن التصويت التراكمى وجوبى لانتخاب مجلس الإدارة، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر وفارزى أصوات وقام بعمل كل شىء بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث أنها موجهة إلى مساهم بعينه.

كما لم يدع مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز وإعلان النتيجة كما يحدث فى جميع الجمعيات.