هدوء في أسعار الذهب صباح اليوم الأحد.. عيار 21 بكام

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية، خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في أسواق الصاغة والأسواق المصرية، وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر من دون مصنعية نحو 2265 جنيهًا للبيع و2245 جنيهًا للشراء.

وهدأت سعر أوقية الذهب عالميًا ليسجل سعر أوقية الذهب الآن نحو 1.914.60 دولار للأوقية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بشكل مستمر وبصورة لحظية لمتابعة أهم المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية، لاسيما أسعار المعدن الأصفر، كما يطلق عليه، وجاءت أسعاره، اليوم الأحد، على النحو الآتي:

أسعار المشغولات الذهبية اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية:

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر، من دون مصنعية، صباح اليوم الأحد، نحو 2589 جنيهًا للبيع و2566 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر، من دون مصنعية، صباح اليوم الأحد، نحو 2265 جنيهًا للبيع و2245 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة في مصر، من دون مصنعية، صباح اليوم الأحد، نحو 1942 جنيهًا للبيع و1924 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر، من دون مصنعية، صباح اليوم الأحد، نحو 1514 جنيهًا للبيع و1501 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر في محال الصاغة في مصر، من دون مصنعية، صباح اليوم الأحد، نحو 18120 جنيهًا للبيع و17960 للشراء بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا بالدولار:

استقر سعر أوقية الذهب عالميًا ليسجل سعر أوقية الذهب الآن نحو 1.914.60 دولار للأوقية، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية للذهب.

ولحساب قيمة الذهب عيار 21 بالمصنعية وباقي الأعيرة، تتم إضافة 150 جنيهًا على سعر جرام الذهب، أو بحد أقصى يتراوح بين 7% و10% من قيمة الجرام الواحد للذهب، في حين يتميز الجنيه الذهب بأنه أقل في سعر المصنعية من باقي المشغولات الذهبية، وقد تختلف النسبة حسب التاجر.