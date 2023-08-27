مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دوريات العالم، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم، حيث تقام مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقائي ليفربول مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، بجانب لقاء برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلي ضد أستون فيلا وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

فالنسيا ضد أوساسونا وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4

أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد ليتشي وتُذاع على Sport TV4 Portugal وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يوفنتوس ضد بولونيا وتُذاع على Sport TV3 Portugal وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نابولي ضد ساسولو وتُذاع على Sport TV3 Portugal وتنطلق المباراة 9:45 في تمام مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لاتسيو ضد جنوى وتُذاع على beIN Sports FR HD 3 وتنطلق المباراة 9:45 في تمام مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز ضد آينتراخت فرانكفورت وتنطلق المباراة في تمام 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين ضد لوهافر وتنطلق المباراة في تمام 2 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2.

ستراسبورج ضد تولوز وتُذاع على beIN Sports HD 6 وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

كليرمون فوت ضد ميتز وتُذاع على beIN Sports HD 3 وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

مونبلييه ضد ستاد ريمس وتُذاع على beIN Sports HD 4 وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

لوريان ضد ليل وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع beIN Sports HD 2.

نيس ضد ليون وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بوافيستا ضد كاسا بيا وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فيتوريا جيماريش ضد فيزيلا وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سبورتينج لشبونة ضد فاماليكاو وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور ضد سامسون سبور وتنطلق المباراة في تمام 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فاتح قرا جمرك ضد أنقرة جوجو وتنطلق المباراة في تمام 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ألانياسبور ضد هاتاي سبور وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

اتحاد طنجة ضد شباب السوالم الرياضي وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يوسفية برشيد ضد الرجاء وتنطلق المباراة في تمام 9:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.