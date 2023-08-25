اليونان تُعلن ارتفاع عدد الحرائق.. والسُلطات تُفجر مفاجأة

أعلنت "السُلطات اليونانية"، ارتفاع عدد الحرائق البلاد مع القبض على عدد من المُتورطين في إشعال الحرائق بمناطق مُتفرقة في البلد الأوروبي، حسبما أفادت صحيفة "كاثيميريني" المحلية، مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت السلطات في اليونان اليوم الجمعة، أنها تسعى للسيطرة على 111 حريقا في جميع أنحاء البلاد، وأوضحت خدمة الإطفاء، أن الساعات الـ24 الماضية شهدت اندلاع 59 حريقا ليرتفع معدل الحرائق إلى 111 حريقا، وأضافت أن العديد من الحرائق الجديدة كانت مشتعلة في مناطق بارنيثا وإيفروس وفي جبهات حريق أخرى.

حرائق اليونان

وفي بارنيثا، تعمل فرقة إطفاء قوية على مكافحة الحرائق بشكل رئيسي في الجزء الجنوبي الغربي، بالقرب من قلعة فيلي، بينما في منطقة إيفروس، حدثت معظم المواجهات في داديا وأيسيمي وسوفلي وأنشأت جبهة في منطقة ليبتوكاريا، مما استلزم إصدار إشعار إخلاء للسكان.

وألقت سلطات اليونان على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا للاشتباه في تورطه بالتعمد في إشعال الحرائق حيث وضع إطارات تحت عمود كهرباء وأشعل النار فيها، وفي منطقة إيفيا أيضا، تستجوب الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 48 عامًا للاشتباه في إشعال أربعة حرائق في المنطقة قبل شهر.

وفي كيفالونيا، تم وضع رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 42 عاما، والذي اعترف بستة تهم تتعلق بالحرق العمد في مناطق الغابات بالجزيرة، قيد الإقامة الجبرية.

وفي أفلوناس، أتيكا، اتُهم رجل يبلغ من العمر 45 عاما بالحرق العمد بعد مثوله أمام المدعي العام وقال محاميه إن موكله، الذي تم تشخيص حالته بأنه يعاني من مشاكل نفسية خطيرة وتوقف عن علاجه منذ 15 يوما، ينفي الأفعال المنسوبة إليه.