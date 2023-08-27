وفاة طفل في حادث تصادم بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي بناحية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام تروسيكل بتوك توك نتج عنه وفاة طفل في التاسعة من عمره يقيم بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مصادمة ومتوفى بالطريق الزراعي بناحية مشطا دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل قيادة "أبو الحسن . ه . م . ا" 56 سنة عامل – ومقيم بندر طما بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية توك توك قيادة "إبراهيم . ع . ا . ع" 28 سنة سائق – ومقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث وفاة مستقل التوك توك الطفل "وائل . م . ب" 9 سنوات ومقيم بذات الناحيه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي .

وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفى "محمد . ب . ا" 42 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما سبق ونفى الأخير الشبهه الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .