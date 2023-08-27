الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"القومية للفنون" تجذب أنظار جمهور صيف الإنتاج الثقافي.. صور

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية

أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة حفلاتها بالبرنامج اليوم الأحد وغدا الاثنين 27 و28 أغسطس.

 

وتحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، تضمن برنامج حفل الفرقة فى الليلة العاشرة لصيف الإنتاج الثقافي استعراضات "الحجالة، الفتوات، المانبوطى، الأغانى، المجوز، الغوازى، الحصان، أم الخلول، التنورة"، التى جذبت أنظار الجمهور وحازت على إعجابه .

 

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من 17 حتى 31 أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد 30 جنيها.

مواد متعلقة

“الأشخاص الغلط” لفضل شاكر تتخطى حاجز المليون مشاهدة

لبلبة بإطلالة صيفية مبهجة في الساحل الشمالي

"بيت الروبي".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر

فيلم "وش في وش".. حصيلة الإيرادات في شباك التذاكر

"العميل صفر".. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

هشام عباس بمهرجان القلعة ومشاركة أولى لسيمون

13 بطل مصري.. صناع 5 جولات يكشفون عن الأبطال الحقيقين المشاركين في الفيلم

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يعلن عروض الدورة الخامسة