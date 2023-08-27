جهود متواصلة لإخماد حريقين بالغابة المخزنية في المغرب (صور)

تواصل فرق التدخل الأرضي للوكالة المغربية للمياه والغابات، والوقاية المدنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة، والسلطات المحلية مدعومة بالقوات المسلحة الملكية، وعمال برنامج أوراش والساكنة المحلية وبطائرتين من نوع “كنادير” تابعتين للقوات الملكية الجوية، جهودها من أجل تطويق حريقين اندلعا بكل من الغابة المخزنية بورغة العليا والغابة المخزنية ورغة الوسطى.

وأوضح ياسين العايدي المدير الإقليمي للوكالة المغربية للمياه والغابات بتاونات بالنيابة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم حتى الآن تطويق الحريق الأول الذي اندلع يوم 20 أغسطس في الغابة المخزنية بورغة العليا وبالتحديد في الحدود الإقليمية بين إقليمي تاونات والحسيمة بنسبة 90 %.

وأضاف أن هذا الحريق أتى على حوالي 30 هكتار من المساحة الغابوية المكونة أساسا من البلوط الأخضر وأصناف غابوية ثانوية .

وتابع أنه إلى حدود الساعة لا تزال فرق التدخل مرابطة في الميدان من أجل تطويق هذا الحريق بشكل كلي.