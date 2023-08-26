الطقس الحار يهدد هؤلاء المرضى بنوبة قلبية مفاجئة.. أخصائية قلب تحذر

حذرت طبيبة أمراض قلب إن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة مثل الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الطقس الحار على مرضى الضغط والقلب

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أشارت الطبيبة إلى أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه، يتحسسون من تغيرات الطقس، مؤكدة أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطورة بصورة خاصة على الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الطقس الحار على مرضى الضغط والقلب

وأضافت الطبيبة إن أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية يتعرضون في الأيام الحارة لارتفاع ضغط الدم، مع تغير معدل ضربات القلب والتنفس، وأحيانًا يظهر شعور بضيق النفَس، والشعور بنقص الهواء، والدوخة، والضعف العام، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم والإغماء والاضطرابات اللاإرادية.

وبحسب تحذيرات الطبيبة، فإن الشخص يفقد في الطقس الحار كمية كبيرة من السوائل بسبب زيادة التعرق، التي يفقد معها الجسم كمية كبيرة من المعادن، مثل كلوريد البوتاسيوم والكالسيوم وأملاح المغنيسيوم وغيرها، وغالبَا ما تنخفض كمية البول التي تفرز، ومع ذلك، تظهر الوذمة.

وأوضحت الطبيبة أنه مع فقدان السوائل يصبح الدم أكثر لزوجة، ما يساهم في تجلطه أو توسع أو تشنج الأوعية الدموية، وحدوث تقلبات في مستوى ضغط الدم، لذا، يبدأ القلب والأوعية الدموية باستخدام الآليات التعويضية عبر تسريع ضربات القلب، وزيادة التنفس من أجل الحفاظ على إمدادات الدم الكافية للدماغ، وجميع أجهزة وأعضاء الجسم.

وشددت الطبيبة على أنه إذا لم يشعر الشخص السليم بهذه التغيرات والأعراض، فإن مرضى القلب والأوعية الدموية يشعرون بآلام شديدة ومضاعفات خطيرة قد تصل إلى حدوث نوبة قلبية أو جلطة دماغية مفاجئة.