بوراك أوزجيفيت في زيارة للأهرامات والجماهير " أبو الدنيا زار أم الدنيا"

فاجأ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، بطل مسلسل المؤسس عثمان، الجماهير بصور جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، يظهر فيها تواجده بمصر بمنطقة الجيزة، وسرعان ما تم تداول الصورة على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

بوراك أوزجيفيت

بوراك أوزجيفيت يزور منطقة الأهرامات في الجيزة

نشر بوراك أوزجيفيت، صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وتضمنت الصور التي نشرها خلال الساعات القليلة الماضية، لقطات من زيارته لمصر، حيث ظهر بمنطقة الأهرامات وبعض المناطق الأثرية، وقيامه بتصوير عدد من المشاهد لأحد أعماله الفنية القادمة، وعلق على الصور قائلًا :"يوم التصوير".

بوراك أوزجيفيت

رواد السوشيال ميديا يرحبون بقدوم بوراك أوزجيفيت إلى مصر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور بوراك أوزجيفيت، وعلق عدد من المتابعين العرب والمصريين على الصور التي نشرها بوراك، مرحبين بوجوده في مصر، وجاءت التعليقات كالأتي، " نورت مصر يغالي متنساش بقي تعدي علياا عزمك ع العشااا"، " وانا بقول القاهره منوره ليه"، " حلقوا عليه يرجاله ملوش طلوع م مصر دا"، " وانا اقول ايه النور ده اتاري البيم هنا"، " نورت مصر ياسميي ياريت تشرفنا ف الساحل الشمالي"، " حلاااااوة مصر"، " ابو الدنيا زار ام الدنيا"، " في انتظار فيديو قصر الكبابجي"، " مصر أجمل بلد ف العالم"، "سايب الجزء الخامس وقاعد هنا فى مصر اهلا بيك نورت مصر".

بوراك أوزجيفيت

تصوير الجزء الخامس من المؤسس عثمان

والجدير بالذكر يستعد النجم التركي بوراك أوزجيفيت لتصوير الموسم الخامس من مسلسله الجديد «المؤسس عثمان»، رغم الخلاف بينه وبين المنتج بعد أن ألغى متابعته ولكن تم حل النزاع بين الطرفين وتغيير تفاصيل المشهد الأخير من المسلسل، ومن المتوقع عرض الموسم الخامس من المسلسل في وقت قريب حيث إنه ينتظره جمهوره ومحبيه بشكل كبير.

بوراك أوزجيفيت

بوراك أوزجيفيت

وكان قد احتفل بوراك مؤخرًا بعيد ميلاد زوجته فهرية أفجان، ونشر صور من الاحتفال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت السعادة بين الزوجين بتجديد حبهما وتمني لها قائلا "الكثير من الأمنيات السعيدة أحبك ونحبك"، وظهر في الصور تورتة ضخمة عليها صورة فهرية وطفليها كاران وكرم، ووضع إيموجي قلب على وجه ابنه الرضيع في عادة اعتادها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الحسد والأضواء.