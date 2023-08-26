روسيا تحبط هجوما على منشآت بمقاطعة بيلجورود بمسيرة أوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجوية الروسية، اليوم السبت، طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بيلجورود، فيما تستمر أوكرانيا في هجومها المضاد، الذي يهدف إلى استعادة الأراضي الروسية، منذ عدة أشهر.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه “في 26 أغسطس، في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على منشآت في روسيا، وتم تدمير المركبة الجوية بدون طيار وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق منطقة شيبيكينسكي بمنطقة بيلجورود”.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار كانت تقترب من موسكو في منطقة إيسترا بإقليم موسكو هذه الليلة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 25 أغسطس، إن روسيا تعرضت لهجوم في وقت مبكر من يوم الجمعة من قبل 42 طائرة بدون طيار أوكرانية، تم قمع 33 منها بأنظمة الحرب الإلكترونية، وأسقطت الدفاعات الجوية تسعا منها.

منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، سعى نظام كييف مراراً وتكراراً إلى تنفيذ ضربات بطائرات بدون طيار بالقرب من السكان المدنيين، والتي أحبطتها الدفاعات الروسية إلى حد كبير.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدت وزارة الدفاع أن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة بالقرب من شبه جزيرة القرم بعد رصد طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper وTB2 Bayraktar في المنطقة المجاورة.

وفي سياق متصل، قال قائد عسكري أوكراني إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد وستتمكن الآن من التقدم بسرعة أكبر.

وشنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو الماضي، ولكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتع بجاهزية عالية ومدعومة بحقول ألغام أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوباً نحو بحر آزوف.

وقالت القوات الأوكرانية يوم الأربعاء إنها رفعت علم البلاد في قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا في الجنوب، على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف الواقعة على خط المواجهة.

وقال القائد الذي كان على رأس بعض القوات إلى روبوتين ويستخدم الاسم المستعار "سكالا" في حديث مع وكالة "رويترز": "لن نتوقف عند هذا الحد".

وأضاف: "بعد ذلك لدينا بلدة بيرديانسك، ثم المزيد. أوضحت لقواتي قبل ذلك أن هدفنا ليس روبوتين، هدفنا هو بحر آزوف".

وتبعد روبوتين نحو مئة كيلومتر عن ميناء بيرديانسك على ساحل بحر آزوف وتبعد 85 كيلومتراً عن مدينة ميليتوبول الاستراتيجية. وتسيطر القوات الروسية على كلا المنطقتين. ولم تؤكد موسكو أن أوكرانيا تقدمت إلى روبوتين.

وقال سكالا: "عبرنا الطرق الرئيسية الملغومة. وصلنا إلى تلك الخطوط حيث يمكننا التقدم للأمام. أنا متأكد من أننا سنتقدم بشكل أسرع من هنا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية دخلت الآن مناطق لا توجد فيها سوى مجموعات "لوجستية روسية"، وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون اختراق الدفاعات الروسية صعباً هناك.

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