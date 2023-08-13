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الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسقاط رابع مسيرة أوكرانية في بيلجورود خلال 24 ساعة

إسقاط رابع مسيرة
إسقاط رابع مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلغورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في كورسك في وقت سابق اليوم، وذلك بعد اعتراض مسيرة معادية في أجواء بيلغورود مساء أمس السبت.

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