أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط مُحاولة أوكرانية لاستهداف منطقة بيلجورود الروسية باستخدام طائرة مُسيرة، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير الطائرة المسيرة المستخدمة.

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم بطائرتين بدون طيار على منطقة بيلجورود، التي تعد هدفًا منتظمًا لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وفي بيان منفصل، قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، إنه تم إسقاط 12 هدفا عند الاقتراب من مدينة بيلجورود.

إحباط هجمات أوكرانية

وكانت روسيا أعلنت الأحد عن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على 3 مناطق منفصلة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وإجبار اثنين من مطارات موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

من ناحية أخرى، حذر ضابط المخابرات الأمريكية السابق، "سكوت ريتر"، من أن أوكرانيا ستختفي من على وجه الأرض إذا أرادت سُلطات كييف بالتحالف مع "الناتو"، حربًا حقيقية مع روسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

ويعتقد الضابط الأمريكي السابق، أن "كييف ولفوف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا فكر الغرب بشن حرب حقيقية ضد روسيا".

وفي وقت سابق، أكد سكوت ريتر، أن قوات كييف لن تكون قادرة على الدفاع في اتجاه خاركوف، ونتيجة لذلك قد تفقد السيطرة على كوبيانسك في وقت لاحق.