وكيل شيفروليه في مصر يطلق حملة استدعاء لسيارات كابتيفا لهذا السبب

قررت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه في مصر، وشركة جنرال موتورز العالمية، إطلاق حملة استدعاء لموديلات (شيفروليه كابتيفا) من (2019 - 2023) ، وذلك لتغيير الفيوزات المُعدلة (طبقا للنشرة الفنية ) لمروحتي التبريد والتكييف ، وذلك حفاظا علي الدائرة الكهربائية للسيارة في حالات الحرارة المرتفعة .

وقالت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه بالتنسيق مع شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه في مصر، وشركة جنرال موتورز العالمية، فإنه على السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.

تنسيق بين حماية المستهلك وشركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه في مصر وشركة جنرال موتورز العالمية

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك وشركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه في مصر، وشركة جنرال موتورز العالمية، على أمن سلامة المُستهلكين.

شيفروليه كابتيفا

وبحسب بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه في مصر، وشركة جنرال موتورز العالمية، فإنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

ينتمي طراز شيفروليه كابتيفا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن شيفروليه، يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه كابتيفا من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات شيفروليه كابتيفا بداية من الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

تقدم السيارة شيفروليه كابتيفا بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LEDللمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وخاصة طي المقاعد – فرش والمقاعد من القماش».