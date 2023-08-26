«المناخ والحياة» فى الموسم الثقافى للهيئة العامة للأرصاد الجوية

«طاحون»: ضمن توجيهات وزير الطيران بضرورة الاهتمام بنشر الوعى الثقافى بقضية التغيرات المناخية

انطلقت فعاليات الموسم الثقافى السنوى الذى تنظمه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعنوان «المناخ والحياة»، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدنى خلال الفترة من 22 أغسطس الجارى وحتى 24 أكتوبر 2023 والتى من المقرر انعقادها فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع. ويهدف الموسم الثقافى إلى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الأرصاد الجوية فى جميع الدول العربية.

وفى هذا السياق، أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن انطلاق الموسم الثقافى يأتى فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة الاهتمام بنشر الوعى الثقافى بأهمية الأرصاد الجوية وزيادة درجة المعرفة والإلمام بالمفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ وقضية تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما يشهده العالم حالياً من أحداث أثرت على حياة الأفراد والمنشآت فى مختلف مجالات العمل، مضيفًا أن التوعية بعلوم الأرصاد الجوية ستسهم فى التعرف على الأساسيات التى يحتاجها الأفراد من أجل تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة تلك التغيرات ومجابهتها بشكل فعال من خلال محاضرات علمية وندوات ثقافية بسيطة ومتخصصة تقام بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الحضور إلكترونيا بشكل افتراضى من خلال التسجيل على الرابط الآتى https://forms.gle/KDMZD2hbANwqJkA9A :